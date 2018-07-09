FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX INDICATOR NICHT ANGEZEIGT:
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.07.2018. FOR TECHNICAL REASONS IS EX NOT INDICATED:
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
USE1 XFRA DE000A12T1W6 7,75 BEATE UHSE AG 14/19 0.00775 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.07.2018. FOR TECHNICAL REASONS IS EX NOT INDICATED:
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
USE1 XFRA DE000A12T1W6 7,75 BEATE UHSE AG 14/19 0.00775 EUR