Die "Wirtschaftswoche" berichtete, dass JPMorgan und die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) ein Interesse an einer Beteiligung an der Deutsche Bank hätten. Das ließ die Anleger zugreifen. Auch wenn JPMorgan in Folge eifrig ein Interesse dementierte.

Über 10,00 Euro wäre bei weiterer Stärke ein Richtungswechsel in dem Papier möglich. Aber wenigstens aktuell ist der Abwärtstrend weiter klar intakt. Für eher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...