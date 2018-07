Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

Vor Beginn der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen am Montag in Berlin hat der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang eine weitere Öffnung seines Landes für den Außenhandel zugesagt. Die Volksrepublik werde sich weiter für ausländische Investoren öffnen und die Importzölle senken, sagte Li am Samstag in Sofia. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) rief Peking auf, die staatlichen Reglementierungen im Außenhandel zurückzufahren.

Die handelspolitische "Öffnung war ein entscheidender Motor von Chinas Reformprogramm, also werden wir uns weiter stärker für die Welt öffnen", sagte Li in der bulgarischen Hauptstadt bei einem Gipfel seines Landes mit 16 ost- und zentraleuropäischen Ländern. Dies beinhalte "einen besseren Marktzugang für ausländische Investoren und für ausländische Produkte, die den Bedürfnissen der chinesischen Verbraucher entsprechen".

Der chinesische Regierungschef sicherte in seiner Rede auch zu, "die Importzölle auf dem chinesischem Markt zu verringern". Die Volksrepublik führt derzeit einen Handelsstreit mit den USA, die am Freitag Zölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar (29 Milliarden Euro) in Kraft gesetzt hatten. Die US-Zölle betreffen insgesamt 818 Produkte vor allem aus dem High-Tech-Bereich, darunter Autos, Flugzeugteile und Festplatten.

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.770,90 +0,29% Nikkei-225 22.066,88 +1,28% Hang-Seng-Index 28.759,16 +1,57% Kospi 2.282,34 +0,42% Shanghai-Composite 2.796,14 +1,78% S&P/ASX 200 6.286,10 +0,22%

Mit deutlichen Kursgewinnen starten die Börsen in Ostasien in die neue Woche. Beobachter verweisen auf die guten Vorgaben der US-Börsen vom Freitag. Am Montagmorgen liegen die Futures auf die US-Indizes ebenfalls noch im Plus. In Hongkong verläuft das mit Spannung erwartete Börsendebüt des Smartphoneherstellers Xiaomi eher enttäuschend. Schon der Ausgabepreis von 17 Hongkong-Dollar lag am unteren Ende der avisierten Spanne. Der erste Kurs wurde mit 16,60 Hongkong-Dollar festgestellt. Zeitweise fiel die Aktie dann bis auf 16 Hongkong-Dollar. Aktuell notiert die Aktie bei 16,98 Dollar. Ansonsten laufen Technologiewerte in der Region allerdings gut. Aktien von Apple-Zulieferern sind gesucht, nachdem die Aktie des iPhone-Herstellers am Donnerstag und Freitag in den USA insgesamt 2,2 Prozent gewonnen hat. In Hongkong verbessern sich Sunny Optical um 1,6 Prozent und AAC um 1,4 Prozent. In Taiwan gewinnen Largan Precision 6 Prozent. Für Tencent geht es in Hongkong um 2,4 Prozent nach oben. Mit dem Börsengang der Musiksparte in den USA könnte Tencent 7,4 Milliarden US-Dollar erlösen, schätzt Analyst Travis Lundy von Smartkarma. In Seoul steigt die Aktie des Indexschwergewichts Samsung um 2,2 Prozent. Auch in Tokio sind Aktien der Elektronikbranche gesucht. Sony und TDK gewinnen 3,7 und 4,7 Prozent. Murata Manufacturing springen um 4,5 Prozent nach oben. Laut einem Bericht von Nikkei hat das Unternehmen die Preise für seine Keramikkondensatoren erhöht. Keinen guten Start in die Woche erwischen die Aktien chinesischer Automobilkonzerne. So verlieren BYD in Hongkong 1,8 Prozent und Dongfeng 0,7 Prozent. Beide hatten am Freitag enttäuschende Absatzzahlen für Juni vorgelegt.

Die Aktien von Netgear waren am Freitag im nachbörslichen Handel gesucht, nachdem die Tochter Arlo ihren Börsengang in die Wege geleitet hatte. Arlo Technologies stellt unter anderem "smarte" Überwachungskameras her. Die Aktien des Unternehmens sollen an der New Yorker Börse gelistet werden. Netgear hatte den Börsengang von Arlo schon im Februar angekündigt, woraufhin die Aktie zulegte. Nachdem sich die Pläne nun konkretisiert hatten, stieg der Kurs am Freitag im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com um 3 Prozent. Die Twitter-Aktie büßte 0,2 Prozent ein. Die Praxis des Kurznachrichtendiensts, sogenannte "Fake-Konten" zu schließen, könnte das viel beachtete Wachstum der Nutzerzahlen im zweiten Quartal beeinträchtigt haben, heißt es in einem Artikel der Washington Post.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.456,48 0,41 99,74 -1,06 S&P-500 2.759,82 0,85 23,21 3,22 Nasdaq-Comp. 7.688,39 1,34 101,96 11,37 Nasdaq-100 7.207,33 1,50 106,29 12,68 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 665 Mio 808 Mio Gewinner 2.195 2.211 Verlierer 764 788 Unverändert 123 95

Freundlich - Nach anfänglichem Zögern setzte sich eine positive Sicht auf den US-Arbeitsmarktbericht für Juni durch. Die Zahl der Beschäftigten war überraschend deutlich gestiegen, während die Arbeitslosenquote etwas über den Erwartungen lag. Die Löhne waren nur moderat gestiegen. Beobachter meinten, die höhere Arbeitslosenquote zeige, dass dem Arbeitsmarkt mehr arbeitswillige Menschen zur Verfügung stünden. Das moderate Wachstum der Löhne wiederum nehme den Druck von der US-Notenbank, die Zinsen rasch zu erhöhen. Die Furcht vor den Folgen des Handelsstreits ließ derweil nach, obwohl seit Freitag die US-Strafzölle von 25 Prozent auf chinesische Produkte im Wert von 34 Milliarden Dollar galten. Unter den Einzelwerten brachen Pricesmart nach enttäuschenden Geschäftszahlen um 10,7 Prozent ein. Für die Biogen ging es um 19,6 Prozent nach oben. Das Biotech-Unternehmen hatte gemeinsam mit der japanischen Eisai positive Studienergebnisse der Phase II für ein Alzheimer-Präparat vorzuweisen. JP Morgan Chase legten um 0,3 Prozent zu. Die Bank hat dementiert, Interesse an einem Einstieg bei der Deutschen Bank zu haben. Zuvor hatte die Wirtschaftswoche über angebliche Pläne der US-Bank berichtet, bei der Deutschen Bank einzusteigen.

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,54 -0,8 2,55 133,9 5 Jahre 2,72 -1,2 2,73 79,4 7 Jahre 2,78 -2,1 2,80 53,0 10 Jahre 2,81 -2,3 2,83 36,6 30 Jahre 2,92 -2,2 2,95 -14,3

Die Anleihen profitierten von der etwas höheren Arbeitslosenquote, weil diese den Verdacht aufkommen ließ, dass sich die Beschäftigungslage vielleicht doch etwas eingetrübt haben könnte.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:40 Uhr % YTD EUR/USD 1,1766 +0,2% 1,1748 1,1704 -2,1% EUR/JPY 129,98 +0,2% 129,70 129,41 -3,9% EUR/GBP 0,8845 +0,3% 0,8822 0,8844 -0,5% GBP/USD 1,3302 -0,1% 1,3315 1,3232 -1,6% USD/JPY 110,47 +0,1% 110,41 110,56 -1,9% USD/KRW 1115,56 -0,3% 1115,56 1116,63 +4,5% USD/CNY 6,6436 0% 6,6436 6,6524 +2,1% USD/CNH 6,6344 -0,4% 6,6597 6,6646 +1,9% USD/HKD 7,8481 +0,0% 7,8480 7,8483 +0,4% AUD/USD 0,7462 +0,4% 0,7433 0,7402 -4,6% NZD/USD 0,6842 +0,1% 0,6838 0,6810 -3,6% Bitcoin BTC/USD 6.752,34 -0,7% 6.800,70 6.539,31 -50,6%

Am Devisenmarkt geriet der Dollar mit den Arbeitsmarktdaten unter Druck. Der geringe Lohnzuwachs werfe die Frage auf, ob die US-Notenbank in der zweiten Hälfte dieses Jahres tatsächlich zwei Zinserhöhungen vornehmen werde, hieß es dazu. Die Gemeinschaftswährung stieg bis auf 1,1768 Dollar und kostete im späten US-Handel rund 1,1740 Dollar. Vor der Veröffentlichung der Daten notierte der Euro bei etwa 1,1710 Dollar.

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,12 73,80 +0,4% 0,32 +24,7% Brent/ICE 77,47 77,11 +0,5% 0,36 +20,0%

Die Ölpreise tendierten uneinheitlich. Die global gehandelte Sorte Brent wurde belastet von dem zusätzlichen Angebot, das durch die erhöhte Förderung in Russland und Saudi-Arabien in den vergangenen Wochen auf den Markt kam. Derweil versucht US-Präsident Donald Trump, Druck in Richtung fallende Preise auszuüben, "dies kann nicht ignoriert werden", wie Olivier Jakob sagte, Leiter der schweizerischen Beratungsgesellschaft Petromatrix. Brent ermäßigte sich um 0,4 Prozent auf 77,11 Dollar. Dagegen stieg der Preis für US-Leichtöl der Sorte WTI um 1,2 Prozent auf 73,80 Dollar. Dass in den USA wieder mehr Öl gefördert wird, belastete den WTI-Preis nicht. Laut Baker Hughes, einem Ausrüster der Ölindustrie, erhöhte sich die Zahl der in Betrieb befindlichen Bohranlagen in der Woche zum Freitag um 5 auf 863.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.259,35 1.255,21 +0,3% +4,14 -3,3% Silber (Spot) 16,13 16,04 +0,5% +0,08 -4,8% Platin (Spot) 854,65 844,50 +1,2% +10,15 -8,1% Kupfer-Future 2,86 2,81 +1,6% +0,04 -14,2%

