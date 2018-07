Die schwache Lohnentwicklung in den USA stützt den Eurokurs auch zu Beginn der neuen Woche. Der deutsche Export könnte heute für Impulse sorgen.

Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die Handelswoche gestartet. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1762 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs ...

