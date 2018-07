Von Ben Dummett

PARIS (Dow Jones)--Citigroup verstärkt das Investmentbankgeschäft in Frankreich mit zwei Seniorbankern, die vom Schweizer Rivalen UBS kommen.

Gregoire Haemmerle soll laut einem Memo Citis Corporate und Investmentbanking in Frankreich führen sowie das Investmentbankgeschäft in anderen französischsprachigen Länder in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Zuvor leitete Haemmerle, der seit 22 Jahren im Bankgeschäft tätig ist, bei der UBS das Investmentbanking in Frankreich, Belgien, Luxemburg und der Schweiz.

Pierre Drevillon, derzeit bei der UBS für das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen in Frankreich, Belgien und Luxemburg zuständig, wird bei der Citigroup das M&A-Geschäft in Frankreich leiten.

Haemmerle und Drevillon werden beide ihren Job am Standort Paris im Herbst antreten.

Derzeit verstärken Citigroup und die Wettbewerber ihr Investmentbankgeschäft in Europa, um der wieder erstarkenden M&A-Aktivität Rechnung zu tragen, die sich daraus speist, dass Unternehmen wachsen wollen, um Kosten zu sparen. Zudem reagieren sie auf technologische Umwälzungen.

Frankreich ist dafür ein wichtiger Markt, da der Telekommunikationssektor konsolidieren wird und weil Präsident Emmanuel Macron plant, staatliche Vermögenswerte zu verkaufen, um die Staatsausgaben zu finanzieren.

Citigroup hat bereits zuvor dem Wettbewerber UBS Mitarbeiter abgeworben. Vor etwas mehr als einem Jahr haben mindestens fünf Investmentbanker die Bank gewechselt, die eine große Bandbreite an Sektoren von Chemie bis hin zu Bezahldienstleistern abdecken. Auch Citigroups Chefin des M&A-Geschäfts in der Region EMEA, Alison Harding-Jones, kommt von UBS.

Darüber hinaus wird Luigi de Vecchi, Chairman von Citis Corporate- und Investmentbank-Geschäft in Kontinentaleuropa, von Mailand nach Paris wechseln.

