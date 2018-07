CO.DON AG: CO.DON verhandelt mit Xintela über Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens DGAP-Ad-hoc: CO.DON AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung CO.DON AG: CO.DON verhandelt mit Xintela über Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens 09.07.2018 / 08:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CO.DON AG (ISIN: DE DE000A1K0227) CO.DON verhandelt mit Xintela über Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens Berlin / Teltow, 9. Juli 2018 - Die CO.DON AG hat mit der Xintela AB, Lund (Schweden) am 5. Juli 2018 einen Letter of Intent (LOI) geschlossen, mit dem die beiden Unternehmen vereinbart haben, in Verhandlungen über die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zur Entwicklung und Vermarktung stammzellbasierter Behandlungsmöglichkeiten für menschliche Knorpelschäden, insbesondere Osteoarthritis, in den europäischen und nordamerikanischen Märkten zu treten. Der LOI sieht vor, dass CO.DON und Xintela jeweils zur Hälfte an dem Gemeinschaftsunternehmen beteiligt sein sollen. Xintela soll dem Gemeinschaftsunternehmen Marker- und Stammzelltechnologie sowie Produktionskapazitäten zur Nutzung überlassen. CO.DON soll die Finanzierung zur Umsetzung der Entwicklungs- und Kommerzialisierungspläne bereitstellen und ihre Kompetenz in der klinischen Entwicklung und Kommerzialisierung einbringen. Auf Basis eines zunächst noch auszuhandelnden Term Sheet werden CO.DON und Xintela bis zum 31. Dezember 2018 exklusiv über die vertragliche Grundlage der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens verhandeln. Mitteilende Person: Matthias Meißner, M.A. Director Investor Relations / Public Relations Tel. +49 (0)30-240352330 Fax +49 (0)30-240352309 E-Mail: ir@codon.de 09.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CO.DON AG Warthestraße 21 14513 Teltow Deutschland Telefon: 03328 43460 Fax: 03328 434643 E-Mail: info@codon.de Internet: www.codon.de ISIN: DE000A1K0227 WKN: A1K022 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 702337 09.07.2018 CET/CEST

ISIN DE000A1K0227

AXC0055 2018-07-09/08:31