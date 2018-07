Das Analysehaus RBC hat Just Eat von "Outperform" auf "Top Pick" hochgestuft und das Kursziel auf 950 Pence belassen. Eine Umfrage ihres Hauses unter Konsumenten habe ergeben, dass insgesamt die Ausgaben für Essen zum Mitnehmen steigen dürften, wenn mehr Restaurants eigene Lieferdienste anböten, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Entwicklung würde nicht der Branche schaden, sondern die Ausgaben für das Kochen zuhause oder das Essen in Restaurants senken./la/ag Datum der Analyse: 09.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-07-09/08:33

ISIN: GB00BKX5CN86