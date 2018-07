Aktie im Fokus - Brent

Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent an der IPE im September-Kontrakt korrigierte zuletzt rund 2,50 US-Dollar. Für leicht abwärts gerichtete Ölpreise gab es jüngst gleich mehrere Faktoren, die zu einer Begründung herangezogen werden können. Neben einer gestiegenen Rohölbevorratung in den USA drückte auch ein mögliches Antasten der strategischen US-Ölreserven seitens der Trump-Administration auf den Preis. In erster Linie belastet jedoch eine Ausweitung der Produktion von Saudi-Arabien und einiger weiterer OPEC-Länder den Preis.

Zur Charttechnik: Der Blick könnte weiterhin auf den Kursverlauf der Woche zu richten sein. Ausgehend vom Verlaufshoch des 29. Juni 2018 bei 79,56 US-Dollar bis zum neuesten Zwischentief des 06. Juli 2018 bei 76,36 US-Dollar, wären die nächsten Widerstände bei den Marken von 77,58/77,96/78,34/78,80 und 79,56 US-Dollar zu ermitteln. Die Unterstützungen wären bei 77,11/76,36 und 75,60 US-Dollar ableitbar.

