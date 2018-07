Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Daimler von 72 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Horst Schneider sieht in einer am Montag vorliegenden Studie das Risiko einer erneuten Anpassung der Unternehmensziele. Die Bewertung der Stuttgarter sei zwar inzwischen niedrig, aber es fehle an Impulsen für eine Neubewertung./ag/la

Datum der Analyse: 09.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007100000

AXC0057 2018-07-09/08:42