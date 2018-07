Daimler -Aktien sollten am Montag angesichts der fortgesetzten Diesel-Diskussionen im Blick behalten werden. So untersucht der Autobauer, ob ein Lkw-Motor die Reinigung der Abgase in bestimmten Situationen abschaltet.

Bereits im Juni hatte Daimler die Auslieferung mehrerer Pkw-Dieselmodelle gestoppt. Der Autobauer muss wegen des Vorwurfs einer unzulässigen Abgastechnik europaweit 774 000 Fahrzeuge zurückrufen, davon 238 000 in Deutschland.

Die Daimler-Aktien stiegen am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate zunächst um ein halbes Prozent auf 58,34 Euro. Allerdings waren sie in jüngster Zeit - wie die Papiere anderer deutscher Autobauer - deutlich unter Druck geraten. Belastet hatte neben der anhaltenden Diesel-Diskussion vor allem der Zollstreit mit den USA. Die Daimler-Papiere waren von Mitte Mai bis Anfang Juli um bis zu einem Fünftel abgesackt. Ende der vergangenen Woche hatten sie sich ein wenig stabilisiert./mis/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007100000

AXC0059 2018-07-09/08:46