Nur gering war die Risikobereitschaft der Anleger in Europa zum Wochenausklang. Die Zuspitzung im Handelsstreit zwischen USA und China verleitete die Investoren zu Zurückhaltung, nachdem China auf die von den USA verhängten Einfuhrabgaben mit eigenen Zollschranken reagiert hatte und US-Präsident Donald Trump daraufhin die nächste Eskalationsstufe ankündigte. So gab es für die wichtigsten europäischen Indices am Freitag nur leichte Zugewinne. Nach wie vor tonangebend waren die Versorger, der Subsektor legte auch am Freitag rund 1,0% zu. Angetrieben wurde dieser Sektor einmal mehr von RWE , wo es ein Kursplus von 2,8% zu verzeichnen gab. Dahinter rangierten ziemlich gleichauf die Immobilien-, Medien- und Telekommunikationswerte mit Zuwächsen von...

