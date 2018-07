Heute legte der chinesische Smartphonehersteller (weltweit viertgrößter Smartphoneanbieter) sein Börsendebüt in Hongkong hin - und das war enttäuschend. Die Aktie gab zu Beginn des Handels 2,9 % nach. Im Verlauf erreichte das Papier ein Tief von 16,50 Hongkong-Dollar nach einem Ausgabepreis von 17,00 Hongkong-Dollar. Xiaomi konnte seine Aktien lediglich am unteren Ende der Preisspanne losschlagen, die bis 22,00 Hongkong-Dollar reichte. Der Smartphoneproduzent erlöste bei seinem Börsengang 4,72 Mrd. $.



Doch kein Wunder: Der Gang auf das Handelsparkett kam zu einem schwierigen Zeitpunkt. Der schwelende Handelskonflikt zwischen China und den USA hat den Aktienindex in Hongkong im Juni um 6,5 % gedrückt, seit Jahresbeginn verlor er 5,8 %.



Für die Zukunft wissen wir: Der Börsengang von Xiaomi wird als Stimmungsbarometer gesehen für weitere Kandidaten wie China Tower, dem weltgrößten Mobilfunkmast-Betreiber, und dem Online-Plattformbetreiber Meituan Dianping - viel ist also nicht zu erwarten!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info