Deutsche Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Erneut besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland hätten die Festverzinslichen etwas belastet, hieß es von Marktbeobachtern. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,06 Prozent auf 162,69 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,30 Prozent.

Nach der Konjunkturflaute im ersten Quartal gibt es mittlerweile immer mehr Hinweise auf einen wieder stärkeren Aufschwung in Deutschland. Am Morgen war bekannt geworden, dass die deutschen Exporte im Mai stärker als erwartet zulegen konnten. Zuvor hatte bereits der Auftragseingang in der Industrie und die Produktion in den deutschen Unternehmen positiv überrascht./jkr/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0061 2018-07-09/08:56