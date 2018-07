Der GBP/USD legte am Montag mit dem Beginn der Londoner Sitzung an Wert zu, wobei der Start alles andere als verheißungsvoll war, da einige Mitglieder des britischen Parlaments, darunter der Brexit Minister David Davis, ihren Rücktritt aus Protest gegen die Brexit Vorschläge von Premierministerin Theresa May einreichten. Davis sieht die jüngste Entwicklung ...

