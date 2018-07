Die Bonding, oder Die-Attach, ist ein wesentlicher Teilbereich des Assembly-Prozesses. Dabei werden ungehäuste Komponenten in ihrem Rohzustand (als Halbleiter-Die) im Pick-and-Place-Verfahren auf einem Substrat platziert, wobei sie temporär durch ein halbflüssiges Material (Epoxid oder Lot) an Ort und Stelle gehalten werden. In anderen Worten: Die-Bonding spielt eine bedeutende Rolle im Assembly-Prozess der Ebene 1. Dabei kommt es auf die genaue und wiederholbare Positionierung des Die an, um eine zuverlässige Verbindung mit dem Package/Substrat zu schaffen.

Die Anforderungen verschieben sich

Die Interconnect-Dimensionen werden ständig kleiner. Das bedingt eine Platzier- und Wiederholgenauigkeit des Die-Bonders mit immer engeren Toleranzen, und es verschiebt die Anforderungen an die Platziergenauigkeit in den Submikron-Bereich hinein. In einigen Fällen muss die Die-Attach-Maschine das Die bonden, während es beim Aufheizprozess in seiner endgültigen Position gehalten wird. Die Funktion der Engine einer photonisch integrierten Schaltung (PIC, photonic integrated circuit) basiert auf dem von einem Laser generierten Licht. In diesem Fall muss die Die-Attach-Maschine den Laser bonden, typisch unter Einsatz eines eutektischen In-situ-AuSn-Bond-Prozesses. Das Ziel ist die genaue Ausrichtung des emittierten Laserlichts auf den Eingang des Wellenleiters des PIC - eine kleine Öffnung, die in den Silizium-Submount oder das Substrat geätzt ist.

Definition und Signifikanz von Cmk und Cpk

Die Zielsetzung dieses Beitrags ist es zu verdeutlichen, wie man die Cmk-Werte bei der Auswahl eines Die-Bonders, der eine Platziergenauigkeit im Submikron-Bereich erfordert, richtig einsetzt und nutzt. Dazu dienen folgende Überlegungen: Wie berechnet man Cpk/Cmk und woraus besteht der Cpk-Wert. Wie wirkt sich der Cpk-Wert auf den First-Pass Yield und PPM aus und wie kann der Photonik-Assembler Cpk auf kritischen Prozessen anwenden. Der Cmk- (Machine Capability) Index, also die Maschinenfähigkeit, ist ein effektives Maß zur Quantifizierung der Platzierfähigkeit eines Die-Bonders. Zum besseren Verständnis der Bedeutung des Cmk-Wertes betrachten wir zunächst den bekannteren ...

