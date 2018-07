Der Verdrängungswettbewerb ist in vollem Gange und er ist hart. Wie ein Damoklesschwert hängen Begriffe wie Prozessoptimierung und Effizienz über den Köpfen der Elektronikfertiger. Erschwerend kommt hinzu, dass es nicht den einen goldenen Mittelweg zum konkurrenzlosen Erfolg gibt, sondern verschiedene Lösungen zum Ziel führen können. Und diese gilt es zu erruieren, zu analysieren und schließlich umzusetzen. Die Organisatoren des EE-Kolleg, ASM Assembly Systems, Asys Group, Balver Zinn, Christian Koenen, Kolb Cleaning Technology und Rehm Thermal Systems, wollen eine helfende Hand reichen - in Form einer hochkarätigen Konferenz mit fundierten, die SMT-Wertschöfpungskette abbildenden Fachvorträgen und als Networking-Plattform. Die diesjährige Konferenz spannte den Bogen von der Leiterplattenfertigung über den Druckprozess und die Löttechnik bis hin zu Herausforderungen wie die Elektromigration. Anwenderberichte hatten parallel dazu Netzwerkcharakter.

Leiterplattenoberflächen: Von der Picke an

Welchen Stellenwert in der diesjährigen Konferenz die Leiterplatte hat, zeigten die Veranstalter damit, dass sie nicht nur Experten von Contag und Emtech als Referenten einluden, sondern auch Themen wie Caverty und Korrosion (ECM) aufgriffen. Immerhin ist und bleibt die Leiterplatte das Rückgrat einer elektronischen Baugruppe, wenngleich oft unterschätzt und doch unentbehrlich. Zweifelsohne ist sie über die Jahre ein sehr komplexes Element der elektronischen Baugruppen geworden. Den Auftakt der Vortragsreihe bildete Christian Ranzinger. Er machte deutlich, was die grüne Platte heute leisten muss. In seiner Funktion als Technischer Vorstand von Contag ist er verantwortlich für Technologie, F&E, Produktion und Arbeitsvorbereitung und hat daher ein breites Spektrum an Anforderungen abzudecken. Der Leiterplattenhersteller ist in allen gängigen Branchen zuhause, und muss daher sämtliche Technologien zuverlässig bedienen können. Komplexe Leiterplatten mit 70 µm Line/Space mit Bohrdurchmessern von 100 µm sind Stand der Technik, erläutert Ranzinger. Der Shrinkprozess hält auch weiterhin an: "Die Highend-Leiterplatten mit 50 µm feinen Strukturen sind keine Seltenheit mehr. Und im F&E-Kontext sorgt die Interposer-Technik für Furore, da sie die einst getrennten Welten der Platine und Halbleiter nun verbinden."

Das Know-how eines Leiterplattenherstellers zeichnet sich dadurch aus, dass er in der Lage ist, kundenspezifisch nicht nur die unterschiedlichsten Einsatzgebiete, sondern auch die Produkttypen und Ausführungen - also Materialien, Aufbauvarianten und Strukturen/Layoutdichte zu einer zuverlässig funktionierenden Platine zu vereinen. Mit über 1000 aktiven Kunden in sämtlichen Industriebereichen, hat sich Contag während seines mehr als 30-jährigen Bestehens eine große Expertise rund um die Leiterplattenfertigung aufgebaut. Das Portfolio reicht von einfachen Platinen und hochkomplexen Multilayern bis zu 24 Lagen über flexible und starr-flexible Leiterplatten bis hin zu HF-Leiterplatten und 3D-MIDs. "Gemeinsam dabei ist, dass alle diese Leiterplatten eine finale Endoberfläche auf den Kupferstrukturen besitzen", erläutert Ranzinger. Der überwiegend selektiv aufgetragene Oberflächenschutz hat die Aufgabe, eine hohe Prozesssicherheit bei einem großen Prozessfenster sicherzustellen und gleichzeitig das Korrosionsrisiko zu vermindern. Jedoch: "Die universelle und optimale ...

