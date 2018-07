Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte sich am Freitag leicht erholt, so die Analysten der Helaba. Unter dem Strich sei der Index mit einem kleinen Plus in Höhe von 0,26% bei 12.496,17 Zählern aus dem Handel gegangen. Insgesamt sei es ein Stück weit erstaunlich, dass die mittlerweile in Kraft getretenen US-Strafzölle in Höhe von 34 Mrd. ...

