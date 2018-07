St. Gallen - Das Regierungsprogramm der neuen italienischen Regierung hat die Schwächen der Eurozone schonungslos aufgedeckt. Dabei geht es nicht in erster Linie um die Forderung der Streichung der von der EZB gehaltenen italienischen Anleihen oder der Drohung eines Austritts Italiens aus dem Euro. Beides ist unwahrscheinlich, da die EZB nicht darauf eingehen wird und weil die italienische Bevölkerung den Euro behalten will. Vielmehr geht es darum, dass ein wichtiges Mitgliedsland sich keinen Deut um die Stabilitätsforderungen der Eurozone kümmert. Es will seine bereits zu hohen Schulden weiter aufblasen, ohne dass «Brüssel» eine koordinierte Gegenwehr dazu aufbauen kann. Die Institutionen der Eurozone sind nach wie vor zu schwach, um die not-wendige Disziplin der einzelnen Mitglieder durchsetzen zu können.

