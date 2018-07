Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Repsol-Aktie (ISIN ES0173516115/ WKN 876845) eine 5,25% Aktienanleihe Classic 2019/06 (ISIN DE000DD9RFP3/ WKN DD9RFP) mit dem Basiswert Repsol vor.Bei der Fußball-WM habe Spanien im Achtelfinale gegen Russland alles andere als überzeugt. Die Niederlage im Elfmeterschießen hätten sich die Mannen um Kapitän Sergio Ramos erspart, wären sie in der regulären Spielzeit ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und hätten bei der Torjagd mehr Gas gegeben. Im wahrsten Sinne des Wortes Gas gegeben werde bei Repsol (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF). Das Unternehmen mit Sitz in der spanischen Hauptstadt Madrid sei einer der großen europäischen Player im Öl- und Gasgeschäft, wobei der Gasanteil im Geschäftsjahr 2017 mehr als 60% der Gesamtproduktion ausgemacht habe. ...

