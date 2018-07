Wien (www.anleihencheck.de) - In den kommenden Tagen werden mit dem Sentix und ZEW Index die ersten Konjunkturfrühindikatoren für den Monat Juli veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Beide Stimmungsindikatoren würden unter Finanzmarktakteuren erhoben. Zur Schätzung seien die jüngsten beherrschenden Schlagzeilen sowie Marktentwicklungen, die Hinweise auf die Risikobereitschaft liefern würden, dienlich. Sowohl der Regierungsstreit in Deutschland als auch die US-Importzölle seien negative Einflüsse, wobei sich bei ersterem die Konfliktsituation zuletzt einstweilen entspannt habe. Am Euro Staatsanleihemarkt hätten sich Ende Juni/ Anfang Juli die Risikoaufschläge auf einem erhöhten Niveau stabilisiert. Am FX und Aktienmarkt sei bis Ende Juni eine "Risk-off" Stimmung auszumachen gewesen, in den letzten Tagen habe sich aber die Gemütslage in Teilmärkten verbessert (z.B.: CEE Währungen, Volatilitätsindices, Aktienkurse). ...

