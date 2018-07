Hier geht's zum Video

An den Aktienmärkten trat am Freitag der Handelsstreit zwischen den USA und China etwas in den Hintergrund. Gute US-Jobdaten boten hingegen Anlass zur Freude. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Goldpreis, Bitcoin, Facebook, Xiaomi, Tencent, RWE, ThyssenKrupp und die Deutsche Bank. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Claar mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.