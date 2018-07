Hier geht's zum Video

Am Freitag rückte der Handelsstreit zwischen den USA und China etwas in den Hintergrund. Die Anleger freuten sich über gute US-Jobdaten. Der DAX legte 0,3 Prozent zu und schloss knapp unter 12.500 Punkten. Auf Wochensicht gelang dem deutschen Leitindex sogar ein Anstieg um 1,5 Prozent. Marktidee: Platin Platin hatte im Jahr 2008 ein Allzeithoch bei 2.299 US-Dollar markiert und war anschließend innerhalb weniger Monate bis auf 733 US-Dollar eingebrochen. Es folgte eine bis zum Jahr 2011 andauernde zyklische Rally bis 1.913 US-Dollar. Seither befindet sich das Edelmetall in einem langfristigen Bärenmarkt. Vergangene Woche fiel der Platin-Preis auf ein neues 10-Jahres-Tief. Hier startete dann eine Erholungsrallye.