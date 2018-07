Und zwar in Milliardenhöhe. Der Online-Bezahldienst erklärte, er habe eine sehr gesunde Bilanz und werde diese einsetzen, um weitere Unternehmen zu kaufen. Jährlich will der US-Konzern dafür 1 bis 3 Mrd. $ ausgeben.



Das Unternehmen hatte im Mai für 2,2 Mrd. $ den schwedischen Hersteller von Kartenlesegeräten iZettle erworben und seither noch zwei weitere kleinere Übernahmen gestemmt. Zudem legt Paypal einen Schwerpunkt auf Kooperationen, etwa mit Technologie-Firmen wie Google, Microsoft und Alibaba sowie mit diversen Finanzdienstleistern. Auch in Deutschland, wo Paypal bereits Partnerschaften mit der Deutschen Bank und anderen Geldhäusern hat, sind weitere Kooperationen geplant.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info