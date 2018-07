Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank nach der jüngsten Anhebung der Gewinnprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Analyst Johannes Thormann hob seine Schätzungen für 2018 und 2019 in einer am Montag vorliegenden Studie entsprechend an. Für 2020 ließ er seine über den Markterwartungen liegenden Prognosen unverändert. Der Experte rechnet mit guten Ergebnissen für das zweite Quartal./ag/la Datum der Analyse: 09.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-07-09/09:23

ISIN: DE0008019001