Die gute Stimmung bleibt zum Wochenbeginn gegenüber der Gemeinschaftswährung erhalten und so steigt der EUR/USD in den Bereich des Mehrwochenhoch von 1,1780. EUR/USD profitiert vor USD Verkäufen, Draghi im Fokus Das Paar steigt am Montag den 3. Tag in Folge, wodurch die Gewinne der durchwachsenen US Arbeitsmarktdaten vom Freitag ausgebaut werden. Der ...

