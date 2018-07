Für den deutschen Leitindex ging es am Freitag weiter aufwärts, mit einem Tagesgewinn von 0,3% beendete der DAX die erste Juli-Woche mit einem Plus von 1,6%. Das Ergebnis stimmt also, allerdings konnten die Blue Chips den Aufwärtsschub vom Donnerstag nicht ganz wiederholen; mit dem Intraday-Top bei 12.508 Zählern blieb der Index genau 9 Pünktchen unter dem Top vom Vortag. Das bedeutet:

Den vollständigen Artikel lesen ...