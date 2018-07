Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Handelsbilanzüberschuss steigt im Mai etwas

Der Überschuss in der Handelsbilanz Deutschlands ist im Mai im Zuge einer kräftigen Exportbelebung etwas gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) betrug der saisonbereinigte Überschuss 20,3 (April: 19,0) Milliarden Euro. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen positiven Saldo von 20,0 Milliarden prognostiziert. Die Ausfuhren erhöhten sich gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 1,8 Prozent und lagen um 1,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Importe stiegen um 0,7 Prozent, im Jahresabstand ergab sich ein Zuwachs von 0,8 Prozent.

ING: Euro-Kurs wichtiger für dt Exporte als Handelsstreit

ING geht davon aus, dass der Rückgang des Euro-Wechselkurses für die deutsche Exportwirtschaft schwerer wiegt als die Auswirkungen des von den USA vom Zaun gebrochenen Handelsstreits. ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski schreibt in einem Kommentar: "Derzeit spüren die deutschen Exporteure noch die verzögerten Auswirkungen der Euro-Aufwertung des vergangenen Jahrs um handelsgewichtet 6,5 Prozent, aber die jüngste Abschwächung des Euro sollte in den nächsten Monaten einige Erleichterung bringen, die die Folgen der US-Zölle auf Aluminium und Stahl mehr als ausgleichen dürften."

Chinas Devisenreserven sind im Juni unerwartet gestiegen

Chinas Währungsreserven sind im Juni nach Rückgängen in den beiden Monaten zuvor unerwartet wieder gestiegen. Sie beliefen sich nach Angaben der Zentralbank auf 3,11 Billionen US-Dollar, ein Plus von 1,5 Milliarden. Im Mai waren sie um 14,23 Milliarden und im April um 17,97 Milliarden Dollar gesunken. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten für Juni einen Rückgang um 10 Milliarden Dollar vorhergesagt. Die Devisenaufsicht begründete die kleine Zunahme mit Preisänderungen bei den Vermögenswerten, während Bestände in Nicht-Dollar-Währungen gegenüber dem Dollar abgewertet hätten.

Chinas EU-Botschafter fordert Entschlossenheit im Handelskonflikt mit den USA

Chinas EU-Botschafter Zhang Ming hat für eine Politik der Härte im Handelskonflikt mit den USA plädiert. "Wir müssen dem Verursacher des Handelskrieges "entschlossen demonstrieren, dass sein Handeln falsch ist", sagte Zhang Ming dem Handelsblatt. "Eine Politik der Nachgiebigkeit und des Kompromisses wäre kontraproduktiv." Zhang Ming warnte vor dramatischen Folgen eines Handelskrieges für die Weltwirtschaft. Er erwarte "sehr ernste" Konsequenzen für die globale Konjunktur. "Niemand wird von diesem Handelskonflikt profitieren. Alle werden Verlierer sein, China, die EU und auch der Verursacher des Konflikts."

Britischer Brexit-Minister Davis tritt zurück

Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat den Rücktritt ihres Brexit-Ministers David Davis angenommen. In einem Brief dankte May Davis am Montag "herzlich für alles", was er in den vergangenen zwei Jahren als Minister getan habe, um den Austritt des Landes aus der EU "zu formen". Sie würdigte Davis' Beitrag zu "hunderten Gesetzgebungen", die noch für Generationen zu den wichtigsten zählten.

Zahl der Toten bei Unwettern in Japan steigt auf mindestens 100

Die Zahl der Toten durch die schweren Unwetter in Japan steigt weiter: Durch die verheerenden Regenfälle seien bereits hundert Menschen ums Leben gekommen, sagte Regierungssprecher Yoshihide Suga am Montag. 87 Todesopfer seien bestätigt, 13 weitere Menschen seien gefunden worden und zeigten keine Lebenszeichen. Überdies werden demnach noch mehr als ein Dutzend Menschen vermisst.

44-jährige Britin stirbt nach Nowitschok-Vergiftung

Die mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftete Britin ist tot. Es seien Mordermittlungen eingeleitet worden, teilte die Polizei im Südwesten Englands am Sonntagabend mit. Die 44-jährige Frau und ihr 45-jähriger Partner waren vor einer Woche in ein Krankenhaus in Salisbury eingeliefert worden. Das Paar war aus noch ungeklärten Gründen dem Nervengift Nowitschok ausgesetzt, mit dem im März ein Anschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal verübt worden war. Skripal und seine Tochter überlebten.

Äthiopien und Eritrea nehmen wieder diplomatische Beziehungen auf

Nach jahrzehntelanger Feindseligkeit haben Äthiopien und Eritrea am Sonntag die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen vereinbart. Dies teilte der äthiopische Regierungschef Abiy Ahmed nach einem Treffen mit dem eritreischen Präsidenten Issaias Afwerki in Eritreas Hauptstadt Asmara mit. Die beiden Nachbarstaaten im Nordosten Afrikas hatten ihre Beziehungen wegen eines erbitterten Grenzkonflikts Ende der 90er Jahre abgebrochen.

Le Pen: Französische Justiz hält 2 Millionen Euro zurück Die frühere Front National (FN) von Marine Le Pen sieht sich vor dem finanziellen Aus. Wie die französische Rechtspopulistin am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP sagte, hält die französische Justiz 2 Millionen Euro aus der öffentlichen Parteienfinanzierung zurück, die der mittlerweile "Rassemblement National" (Nationale Sammlungsbewegung) heißenden Partei zustünden. Damit wäre die Partei "bis Ende August tot", sagte Le Pen.

Brasiliens Ex-Präsident Lula bleibt in Haft Brasiliens

Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva bleibt in Haft. Das entschied der Präsident des Berufungsgerichts in Porto Alegre, Carlos Eduardo Thompson Flores, am Sonntag. Zuvor hatte es Verwirrung über eine möglicherweise bevorstehende Freilassung Lulas gegeben. Ein Richter des Berufungsgerichts hatte dies angeordnet, stieß aber auf Widerspruch eines anderen Richters desselben Gerichts.

