Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Hella von 57 auf 55 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Accumulate" belassen. Analyst Manuel Tanzer begründete das niedrigere Kursziel in einer am Montag vorliegenden Studie mit der gesunkenen Branchenbewertung. Die jüngste Roadshow in München habe seine positive Einschätzung des Automobilzulieferers aber bestätigt./ag/la

Datum der Analyse: 09.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A13SX22

AXC0069 2018-07-09/09:33