Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.531 Punkten berechnet.

Das entspricht einem Plus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag. Zuvor hatte das Statistische Bundesamt bekanntgegeben, dass die deutschen Exporte im Mai 2018 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,3 Prozent gefallen und die Importe um 0,8 Prozent gestiegen sind. Im Mai 2018 sind damit von Deutschland Waren im Wert von 109,1 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 89,4 Milliarden Euro importiert worden. Der Handel mit der Europäischen Union blieb dabei weiterhin stark: Der Export in die Mitgliedstaaten der EU stieg um 2,4 Prozent und die Importe aus diesen Ländern um 2,9 Prozent, so die Statistiker weiter.

An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere der Deutschen Lufthansa, von Infineon und der Commerzbank. Aktien von Beiersdorf, RWE und Eon rangieren gegenwärtig am Ende der Liste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1766 US-Dollar (+0,15 Prozent).