Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Nestle nach einer Befragung von Kaffee-Konsumenten in den USA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 88 Franken belassen. Dieser Geschäftsbereich genieße bei den Schweizern bei Wachstum und Zukäufen Priorität, schrieb Analystin Eileen Khoo in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Umfrage spreche für gute Aussichten für den Kaffeeröster Blue Bottle, der mehr als ein Fünftel der Erlöse des Nestle-Kaffegeschäfts erziele. Auch nach dem guten Lauf sieht Khoo noch gute Kaufchancen bei Nestle./ag/la

Datum der Analyse: 08.07.2018

ISIN CH0038863350

