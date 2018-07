S&P 500 mit weiteren Anstiegen im frühen Handel (0,41%) Trump droht mit neuen Strafzöllen auf chinesische Waren Auch China muss bestehende Handelshemmnisse abbauen

Nach den am Freitag in Kraft getretenen US-Strafzöllen auf chinesische Waren im Wert von 34. Mrd US-Dollar gab es einen unmittelbaren Vergeltungsschlag seitens der Chinesen im gleichen Umfang. Die Märkte schienen jedoch eher gelassen zu reagieren. Nachdem letzte Woche die ISM-Indizes (verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungssektor) nicht nur stiegen, sondern die Erwartungen übertrafen, und der NFP-Bericht einen Anstieg der Beschäftigung um 202 Tsd. aufwies, gab es durchaus Grund zum Optimismus. Der S&P 500 konnte die Woche sogar mit einem Plus von knapp 24 Punkten abschließen. Auch aus der charttechnischen Perspektive stehen die Chancen für eine Wiederaufnahme des langfristigen Aufwärtstrends nicht schlecht. Die Futures gewinnen bereits im heutigen frühen Handel weiter an Wert (+0,41%) und könnten auf eine positive US-Eröffnung am Nachmittag hindeuten. Die Wall Street ...

