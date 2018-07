Das EURUSD-Währungspaar überstand eine turbulente Zeit über der wichtigen 1,15-Marke, konnte sich jedoch von dort aus nicht deutlich erholen, was durch solide Daten aus den USA und politische Bedenken in Deutschland verhindert wurde. Diese Woche erhalten wir wichtige Veröffentlichungen für dieses Währungspaar, so dass es eine weitere Gelegenheit geben wird. Der Zinsentscheid der Bank of Canada wird für den kanadischen Dollar von großer Bedeutung sein. US-Inflation (Donnerstag, 14:30 Uhr) Die Fed erhöhte die Zinssätze im Juni, aber die Märkte konzentrieren sich bereits auf das September-Treffen. Wird die Zentralbank genug Mut zum Handeln haben? Vieles wird von der Inflation abhängen, die im Juni ihren Höhepunkt erreichen könnte. Der Marktkonsens sieht eine Inflation von 2,9% im Jahresvergleich und obwohl dies zum Teil auf die Energiepreise zurückzuführen ...

