Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für UBS von 18,50 auf 18,00 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Angesichts des schwächeren Marktumfeldes habe sie ihre Prognosen für das globale Vermögensverwaltungsgeschäft der Schweizer Großbank reduziert, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Studie. Währungseffekte dürften sich derweil in zweiten Quartal größtenteils kaum ausgewirkt haben./la/ag Datum der Analyse: 09.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-07-09/09:55

ISIN: CH0244767585