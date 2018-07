Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Credit Suisse von 19 auf 18 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen rechnete in einer am Montag vorliegenden Studie nun mit niedrigeren Erträgen und höheren Kosten bei der Schweizer Bank. Allerdings böten die Papiere immer noch genug Aufwärtspotenzial, was die unverändert positive Einstufung rechtfertige./la/ag Datum der Analyse: 09.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2018-07-09/09:56

ISIN: CH0012138530