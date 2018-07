Westport Energie AG: Zertifizierung DGAP-News: Westport Energie AG / Schlagwort(e): Sonstiges Westport Energie AG: Zertifizierung 09.07.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News Westport Energie AG: Zertifizierung 09.07.2018 Zug/Madrid - Sämtliche Tankstationen der Westport Energie AG wurden von Intertek Bilbao - einem Tochterunternehmen der Intertek Group PLC - zertifiziert. Die Intertek Group PLC ist ein international tätiges Inspektions-Prüfungs- und Zertifizierungsunternehmen mit Sitz in London. Hierzu Eduardo Bouzon Ruiz, Präsident des Verwaltungsrates: "Mit diesem international anerkannten Gütesiegel ist sichergestellt, dass unsere Tankstellen auf dem neuesten Stand der Technik sind und nachhaltig, d.h. mit dem geringstmöglichen ökologischen Fussabdruck wirtschaften." Über Westport Energie AG: Die Westport Energie AG ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der spanischen Mineralölbranche. Die Gesellschaft bietet Mineralölprodukte über eigene Marken in diesem Marktsegment an. Vom Hauptquartier in Zug aus werden über die Westport Services GmbH alle wesentlichen Aktivitäten gesteuert. Zusammen mit der spanischen Tochtergesellschaft "Westport Energy SL" stellt die Schweizer Gesellschaft eine leistungsstarke Unternehmensgruppe im spanischen Mineralölmarkt dar. Kontakt Westport Energie AG Eduardo Bouzon Ruiz Präsident des Verwaltungsrates Turmstrasse 18 CH-6312 Steinhausen Schweiz Telefon +41 (0) 41 500 45 80 info@westportenergie.com www.westportenergie.com UBJ. GmbH Ingo Janssen Geschäftsführer Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10 22297 Hamburg Deutschland Telefon +49 (0) 40 6378 5410 ir@ubj.de www.ubj.de 09.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 702059 09.07.2018

ISIN CH0323028271

AXC0080 2018-07-09/10:00