Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die in letzter Zeit veröffentlichten Konjunktur- und Preiszahlen in den USA haben überzeugt, so die Analysten der Helaba.Stimmungsindikatoren, wie die ISM-Indices des Verarbeitenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors, seien gestiegen und lägen auf Boom-Niveau. Der Arbeitsmarkt sei in einer robusten Verfassung und der allmähliche Anstieg der Stundenlöhne lasse auf eine Zunahme des Inflationsdrucks schließen. Vor diesem Hintergrund würden die in dieser Woche anstehenden Preiszahlen des Monats Juni besonders aufmerksam verfolgt. Am Mittwoch stünden die Erzeugerpreise im Kalender, Highlight seien aber die Verbraucherpreise am Donnerstag und insbesondere die Entwicklung der Kernteuerungsrate. Hier zeichne sich ein erneuter Anstieg ab. Die Konsensschätzung von 2,3% sei realistisch. Dies wäre der höchste Stand seit Januar 2017. ...

