Wien (www.anleihencheck.de) - In den nächsten Tagen stehen nur wenige interessante Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Umso mehr dürften die Marktteilnehmer ihr Augenmerk auf die Verbraucherpreiszahlen für Juni am Donnerstag richten. Die Analysten würden davon ausgehen, dass der Preisauftrieb in der Abgrenzung ohne Energie und Nahrungsmittel - sogenannte Kernrate - im letzten Monat mit 0,17% p.m. genauso stark ausgefallen sei wie im Mai. Da die Kraftstoffpreise bereinigt um saisonale Effekte aber um 0,4% p.m. gesunken seien, dürfte der Anstieg des gesamten Verbraucherpreisindex minimal schwächer ausfallen. Es werde nach Meinung der Analysten eine äußerst knappe Entscheidung, ob am Ende ein Plus von 0,1% p.m. oder 0,2% p.m. herauskomme. Die Vorjahresveränderung sowohl der Kernrate als auch der Gesamtrate dürfte jeweils unverändert bei 2,2% bzw. 2,8% liegen. Die vorläufige Schätzung des Verbrauchervertrauens für Juli der Universität von Michigan am Freitag dürfte eine leichte Stimmungsaufhellung ausweisen. ...

