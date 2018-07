TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit meist deutlichen Kursgewinnen sind die Börsen in Ostasien in die neue Woche gestartet. Beobachter verwiesen auf die guten Vorgaben der US-Börsen vom Freitag. An der Wall Street waren die US-Arbeitsmarktdaten für Juni positiv aufgenommen worden und hatten das Thema Handelsstreit in den Hintergrund gedrängt. Am Montagmorgen liegen die Futures auf die US-Indizes ebenfalls noch im Plus.

Die australische Börse stellte mit durchschnittlichen Kursgewinnen von 0,2 Prozent das Schlusslicht. Der Anstieg verdankte sich im Wesentlichen den beiden Schwergewichten Rio Tinto und BHP Billiton, die um 1,4 und 2,1 Prozent zulegten. Stützend wirkte hier die Nachricht, dass BP wohl aussichtsreichster Kandidat für die Übernahme des US-Schieferölgeschäfts von BHP ist.

In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 1,2 Prozent auf 22.052 Punkte. Der japanische Aktienmarkt profitierte auch davon, dass der Yen zum Dollar wieder etwas abgewertet hat. Die Überschwemmungen als Folge heftiger Regenfälle in Japan spielten an der Börse dagegen keine Rolle. Zwar wurden bislang schon mindestens 100 Menschen bei den Unwettern getötet, die Produktion der Fabriken sei bislang aber kaum beeinträchtigt worden, sagte Yoshihiro Okumura von Chibagin Asset Management. Negative Folgen für die japanische Wirtschaft dürften die Unwetter nicht haben, meint Okumura. Der Handelsstreit zwischen den USA und anderen Ländern dürfte viel gravierendere Folgen haben.

An der Börse in Schanghai gewannen die Kurse im Schnitt 2,5 Prozent. Viele Anleger hätten die Kursverluste der vergangenen Wochen zum Einstieg genutzt, berichteten Marktteilnehmer. In Hongkong ging es mit dem Hang-Seng-Index im späten Handel um 1,5 Prozent nach oben. Dort verlief das mit Spannung erwartete Börsendebüt des Smartphoneherstellers Xiaomi eher enttäuschend. Schon der Ausgabepreis von 17 Hongkong-Dollar lag am unteren Ende der avisierten Spanne. Der erste Kurs wurde mit 16,60 Hongkong-Dollar festgestellt. Zeitweise fiel die Aktie dann bis auf 16 Hongkong-Dollar. Im späten Handel notierte die Aktie bei 16,76 Dollar. Mit dem IPO, einem der größten eines Technologieunternehmens in Hongkong der vergangenen Jahre, erlöst Xiaomi umgerechnet etwa 4 Milliarden Euro.

Apple-Zulieferer gesucht

Ansonsten liefen Technologiewerte in der Region allerdings gut. Aktien von Apple-Zulieferern waren gesucht, nachdem die Aktie des iPhone-Herstellers am Donnerstag und Freitag in den USA insgesamt 2,2 Prozent gewonnen hatte. In Hongkong verbesserten sich Sunny Optical um 2,7 Prozent und AAC um 1,0 Prozent. In Taiwan gewannen Largan Precision 6,8 Prozent.

Für Tencent ging es in Hongkong um 2,2 Prozent nach oben. Mit dem geplanten Börsengang der Musiksparte in den USA könnte Tencent 7,4 Milliarden US-Dollar erlösen, schätzte Analyst Travis Lundy von Smartkarma.

In Seoul stieg die Aktie des Indexschwergewichts Samsung um 1,6 Prozent und zog damit den südkoreanischen Leitindex Kospi mit nach oben, der um 0,6 Prozent zulegte. Auch in Tokio waren Aktien der Elektronikbranche gesucht. Sony und TDK gewannen 4,4 und 4,2 Prozent. Murata Manufacturing sprangen um 5,9 Prozent nach oben. Laut einem Bericht von Nikkei hat das Unternehmen die Preise für seine Keramikkondensatoren erhöht.

Keinen guten Start in die Woche erwischten die Aktien chinesischer Automobilkonzerne. So verloren BYD in Hongkong 1,5 Prozent und Dongfeng 1,6 Prozent. Beide hatten am Freitag enttäuschende Absatzzahlen für Juni vorgelegt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.286,00 +0,22% +3,64% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.052,18 +1,21% -3,13% 08:00 Kospi (Seoul) 2.285,80 +0,57% -7,36% 08:00 Schanghai-Comp. 2.815,51 +2,49% -14,89% 09:00 Shenzhen A-Aktien 1.636,24 +1,89% -19,16% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.747,00 +1,52% -5,37% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.720,28 +1,05% +0,73% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.229,60 +1,18% -6,20% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.670,36 +0,39% -7,40% 11:00 BSE (Mumbai) 35.865,22 +0,58% +6,07% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:40 Uhr % YTD EUR/USD 1,1754 +0,0% 1,1748 1,1704 -2,2% EUR/JPY 129,87 +0,1% 129,70 129,41 -4,0% EUR/GBP 0,8841 +0,2% 0,8822 0,8844 -0,6% GBP/USD 1,3296 -0,1% 1,3315 1,3232 -1,7% USD/JPY 110,51 +0,1% 110,41 110,56 -1,9% USD/KRW 1111,46 -0,4% 1115,56 1116,63 +4,1% USD/CNY 6,6225 -0,3% 6,6436 6,6524 +1,8% USD/CNH 6,6312 -0,4% 6,6597 6,6646 +1,8% USD/HKD 7,8489 +0,0% 7,8480 7,8483 +0,5% AUD/USD 0,7459 +0,4% 0,7433 0,7402 -4,6% NZD/USD 0,6836 -0,0% 0,6838 0,6810 -3,7% Bitcoin BTC/USD 6.775,24 -0,4% 6.800,70 6.539,31 -50,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,81 73,80 +0,0% 0,01 +24,2% Brent/ICE 77,50 77,11 +0,5% 0,39 +20,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.259,94 1.255,21 +0,4% +4,73 -3,3% Silber (Spot) 16,12 16,04 +0,5% +0,08 -4,8% Platin (Spot) 854,85 844,50 +1,2% +10,35 -8,0% Kupfer-Future 2,86 2,81 +1,6% +0,04 -14,2% ===

