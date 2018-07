Zürich - Die Schweizer Börse SIX hat am heutigen Montag mit Blackstone Resources weiteren Zuwachs erhalten. Der Börsengang des Rohstoffunternehmens ist unaufgeregt über die Bühne gegangen und der Markt bewertet die Papiere so wie das Unternehmen selbst. Das Interesse an den Aktien hält sich allerdings in Grenzen. Bislang wurden nur wenige Titel gehandelt.

Blackstone Resources startete mit einer Erstnotierung von 13,50 Franken je Aktie in das Börsenabenteuer und bis 10.00 Uhr steht der Kurs nach wie vor auf diesem Niveau. Der im Auftrag der Firma von unabhängigen Experten berechnete Referenzpreis lag ebenfalls bei 13,50 Franken.

Geringes Handelsvolumen

Das Handelsvolumen ist gering: Bislang wurden lediglich 1'050 Papiere mit dem Tickersymbol "BLS" gehandelt. Insgesamt hat Blackstone Resources 42,7 Millionen Aktien an der SIX kotiert. ...

