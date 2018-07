Die von Andritz gelieferte Zellstofftrocknungslinie im Kymi-Werk von UPM im finnischen Kouvola stellte einen neuen Rekord auf. Und zwar von 2452 Tagestonnen. Auf der Bahntrocknungsanlage mit einer Breite von 6,3 m entspricht diese Produktion einer spezifischen Trocknungkapazität von 389,2 Tonnen pro Tag und Meter Arbeitsbreite, was einen neuen Weltrekord in der Trocknung von gebleichtem Birken- und Kieferzellstoff darstellt. Die Anlage ging 2015 erfolgreich in Betrieb und verzeichnete seitdem mehrere Produktionsrekorde. Die Hochleistungs-Zellstofftrocknungslinie von Andritz ermöglicht innerhalb von 23 Minuten einen effizienten und sehr schnellen Wechsel zwischen der Produktion von Birken- und Kieferzellstoff und bewältigt optimal das breite Produktionsspektrum von...

