Die CSU-Spitze will sich durch ihre Flüchtlingspolitik in Bayern gegen die AfD behaupten. Eine aktuelle Umfrage zeigt: Das Gegenteil ist der Fall.

Die CSU schadet sich mit ihrer Flüchtlingspolitik laut einer Forsa-Umfrage selbst und treibt der AfD Wähler zu. In dem am Montag veröffentlichten RTL/n-tv-Trendbarometer sackt die CSU in Bayern auf 38 Prozent ab und würde damit die absolute Mehrheit verlieren, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Bei der Wahl 2013 hatte die Partei noch 47,7 Prozent erreicht, in der Forsa-Umfrage vor zwei Wochen lag sie bei 40 Prozent.

Die AfD kann demnach in Bayern derzeit mit 14 Prozent der Stimmen rechnen. "Anders als von der CSU erhofft, gewinnt sie durch den von ihr angezettelten Streit mit der CDU in der Flüchtlingsfrage keine neuen Wähler, sondern schwächt ihre Wählersubstanz weiter", erklärte Forsa-Chef Manfred Güllner.

CSU-Chef Horst Seehofer und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hatten ...

