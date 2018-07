Zürich - Die Börsen konnte sich in der letzten Woche erholen. In einer wegen dem Unabhängigkeitstag verkürzten Handelswoche in den USA stieg der S&P500 um 1.5%. Der Nasdaq gewann sogar 2.4%. In Europa konnte sich der Stoxx Europe 600 nur marginal verbessern. Besser lief es dem Dax, der 1.6% nach oben kletterte. Neben den Versorgern E.On und RWE setzten die Autowerte zu einem Rebound an, nachdem Vertreter der USA und Deutschlands über die Importzölle auf Autos verhandelten. Es ist allerdings zu bezweifeln, dass die EU bilaterale Deals mit den USA überhaupt zulässt. Der SMI stieg über die Woche 1.0%. Der Index profitierte von seiner defensiven Ausrichtung mit Kursgewinnen bei Nestlé (+3.7% über die Woche), Swisscom (+3.5%), Givaudan (+3.1%) und Lonza (+2.5%).

Bei den Währungen scheint der EUR/USD seine Bodenbildung zu festigen und schloss über 1.17. Die Einigung im Asylstreit in Deutschland dürfte geholfen haben, wobei noch viele Fragen ungelöst sind. Der CHF wurde wieder etwas schwächer und verlor gegenüber dem EUR ein halbes Prozent. Ein Dollar kostete per Wochenschluss 99 Rappen.

Der Ölpreis kam etwas zurück, bleibt aber mit USD 77/bbl relativ teuer. Die Nachfrage ist robust und Präsident Trump fordert einen tieferen Ölpreis. Saudi-Arabien soll die Fördermenge erhöhen, um die Ausfälle vom ...

