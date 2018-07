Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Sie habe nur sehr geringe Änderungen an ihren Prognosen für das Finanzinstitut vorgenommen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese lägen mittlerweile über den Markterwartungen. Das zweite Quartal der Deutschen Bank dürfte allerdings noch keinen Einfluss der Restrukturierung erkennen lassen. Es brauche Zeit, bis der Konzern die Renditen verbessern werde./la/mis Datum der Analyse: 09.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-07-09/10:36

ISIN: DE0005140008