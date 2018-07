Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Deutsche Bank mit "Reduce" und einem Kursziel von 8,39 Euro in die Bewertung aufgenommen. Dies schrieb Analyst Jacques-Henri Gaulard in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Investmentbanken. Aus den Problemen der Deutschen sieht er keinen schnellen Ausweg./ag/mis

Datum der Analyse: 09.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005140008

AXC0087 2018-07-09/10:36