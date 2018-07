Solarmontage-Hersteller Schletter Group expandiert in Westafrika. Das Unternehmen hat dazu eine Vertriebspartnerschaft mit dem Stahlhersteller Sparkwest Steel Industries geschlossen. Sparkwest Steel wird künftig exklusiv die Freiland- und Dachsystseme der Schletter Group in Nigeria vermarkten. Darüber hinaus wird das Unternehmen auch in einer Reihe von anderen westafrikanischen Ländern als Handelspartner ...

