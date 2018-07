Der amerikanische Kurier- und Logistikkonzern FedEx (ISIN: US31428X1063, NYSE: FDX) schüttet an diesem Montag eine vierteljährliche Dividende von 65 Cents an seine Aktionäre aus (Record date war der 25. Juni 2018). Damit steigert FedEx die Quartalsdividende um 30 Prozent gegenüber dem letzten Quartal (50 US-Cents). Das Unternehmen aus Memphis schüttet auf das Jahr hochgerechnet 2,60 US-Dollar an die Investoren aus. ...

