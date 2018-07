Der Kurs des Euro hat am Montag nach erneut besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus Deutschland etwas zugelegt. Im Vormittagshandel wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1772 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1724 Dollar festgesetzt.

Zeitweise stieg der Euro bis auf ein Tageshoch bei 1,1781 Dollar, nachdem am Morgen erneut besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland veröffentlicht worden waren. Im Mai hatte die deutsche Exportwirtschaft mehr Waren verkaufen können als erwartet.

Im Mai seien die Exporte im Monatsvergleich um 1,8 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt mit. Im April waren sie noch um 0,3 Prozent gesunken. Damit mehren sich in der größten Volkswirtschaft der Eurozone die Hinweise auf einen wieder stärkeren Aufschwung. In der vergangenen Woche gab es bereits positive Überraschungen vom Auftragseingang in der Industrie und durch die Gesamtproduktion in den deutschen Betrieben./jkr/jsl/fba

