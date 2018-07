Im Grunde hat der Euro (Euro/JPY; ISIN: EU0009652627) im Verlauf der zurückliegenden vier Wochen meine jüngste Prognose sehr genau nachvollzogen. Und dennoch bin ich nicht so recht zufrieden mit der Performance, hatte ich mir eine andere Struktur der Bewegungen vorgestellt. Nichtsdestotrotz halte ich, ungeachtet kleinerer Anpassungen, aktuell noch an meiner bisherigen Wellenzählung fest. Dieser folgend bewegt sich das Währungspaar am Fuße eines größeren Aufwärtstrends, auch wenn Elwave wieder ... (Henrik Becker)

