Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat UBS mit "Reduce" und einem Kursziel von 14,74 Franken in die Bewertung aufgenommen. Dies schrieb Analyst Jacques-Henri Gaulard in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Investmentbanken. Die Papiere der UBS hätten sich im Gegensatz zu den der Deutschen Bank und der Credit Suisse schon nachhaltig erholt./ag/mis

Datum der Analyse: 09.07.2018

ISIN CH0244767585

AXC0094 2018-07-09/10:50