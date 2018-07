In Essen wird der oder die Schuldige gesucht. Bei THYSSEN im Hause ist der Teufel los. Eine der wichtigsten Stimmen, die offenbar eine Schlüsselfigur in den TATA-Verträgen war, wird plötzlich im anderen Licht gesehen. Über die komplizierte Lage berichten wir in der nächsten Actien-Börse. Wir bleiben weiterhin am Spielfeldrand stehen.Kern der Sache ist: Nach der Ausgliederung von Stahl sind die verbleibenden drei Geschäftsfelder jedes für sich zu klein, um selbstständig eine eigene Dynamik zu entwickeln. Eine Ausweitung über Joint Ventures oder gar Beteiligungen gilt deshalb als nicht machbar, weil dazu ein neues Eigenkapital von mindestens 3 Mrd. € nötig ist, das im deutschen Markt nicht zu beschaffen ist.



